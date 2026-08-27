Tiefer Leerstand in attraktivem Markt

Der Wert des Immobilienportfolios setzt sich weiter aus 207 Liegenschaften zusammen und betrug 2,29 Milliarden nach 2,24 Milliarden Ende 2025. Der Leerstand verharrte bei tiefen 2,0 Prozent, bei den Wohnliegenschaften lag er sogar nur bei 1,2 Prozent. Die Bilanz sei weiterhin stark, der Loan-to-Value (LTV) - also das Verhältnis der Nettoschulden zum Wert des Immobilienportfolios - wurde weiter reduziert auf aktuell 27,3 Prozent.