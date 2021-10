Dies geht aus einer Studie der UBS hervor. Mehr als 85 Prozent der 191 Befragten mit einem verwalteten Vermögen von insgesamt 148 Milliarden Dollar wollen ihre Investitionen in diesem Bereich in den nächsten drei Jahren erhöhen, so der Global Family Office Report 2021 der grössten Schweizer Bank.

Der Bericht zeigt, dass die meisten von ihnen auch auf die digitale Transformation, Robotik und intelligente Mobilität setzen wollen. Die in diesem Jahr von der UBS befragten Single-Family Offices verwalten im Durchschnitt 800 Millionen Dollar für einen Kunden. Family Offices haben sich in den letzten Jahren aufgrund des Booms in den Bereichen Technologie und Finanzen sowie des wachsenden Vermögens in Asien rasant vermehrt.

Einige der Grössten, die für Milliardäre wie Chanel-Besitzer Alain und Gerard Wertheimer oder den Hongkonger Tycoon Li Ka- shing agieren, sind bei ihren Investitionen zunehmend ähnlich versiert wie institutionelle Unternehmen. Zu denjenigen, die ihre Investitionen in Gesundheitstechnologie bereits erhöht haben, gehören Germano und Giammaria Giuliani, die eine grosse Beteiligung an der in New York ansässigen Royalty Pharma halten. Die Brüder haben in diesem Jahr in das Londoner Startup für Männergesundheit Manual und in das Biotechnologieunternehmen EdenRoc Sciences investiert, wie aus behördlichen Unterlagen hervorgeht.

Family Offices setzen auch weiterhin auf Private Equity, um ihre Rendite zu steigern, da die Zinssätze für festverzinsliche Wertpapiere niedrig bleiben. Mehr als 50 Prozent der von UBS befragten Family Offices sehen in Private Equity eine Möglichkeit, Zugang zu Anlagen zu erhalten, die sonst nicht verfügbar wären. Family Offices in Asien führen laut dem Bericht die Rangliste derjenigen an, die angeben, Kapital in Kryptowährungen investiert zu haben. "Family Offices planen in Generationen und setzen auf die Themen, welche die 2020er Jahren dominieren werden", so Josef Stadler, Leiter der globalen Family-Office-Sparte von UBS, in dem Bericht.

(Bloomberg)