Etwa drei Viertel der Befragten bezeichneten ihre 12-Monats-Investitionsstimmung als "vorsichtig". Dieser Anteil steigt auf 84 Prozent, wenn diejenigen hinzugefügt wurden, die angaben, "äusserste Vorsicht" walten zu lassen. Das ist das Resultat einer Umfrage der Private Bank von Citigroup, die im Juni und Juli an rund 180 Teilnehmer ging.

Fast jeder Vierte gab auch an, wegen sozialer Unruhen besorgt zu sein. Etwa die Hälfte der Befragten in der Citi-Umfrage erwartete für das nächste Jahr eine Gesamtrendite des Portfolios von nur 1 bis 5 Prozent.

David Bailin, Chief Investment Officer der Citi Private Bank, sagte, die in der Umfrage geäusserte Vorsicht könne eine verpasste Gelegenheit bedeuten. Die globalen Aktien haben sich schnell von dem durch Coronaviren verursachten Ausverkauf erholt. "Wir sehen eine Phase der Erholung kleiner und mittlerer Unternehmen und der Beschleunigung des globalen Wachstums in den Jahren 2021 und 2022 vor, basierend auf den von den Regierungen ausgegebenen Impulsen und weiteren Vorteilen von Innovationen weltweit", so Bailin.

Family Offices haben die Pandemie in guter Verfassung überstanden, aber mindestens die Hälfte der Befragten gab an, dass die Liquidität ein Problem darstelle. Die Umfrage ergab auch, dass 59 Prozent der Family Offices ihre Allokation in Direktinvestitionen erhöht hatten, wobei Informationstechnologie, Gesundheitswesen und Immobilien die attraktivsten Sektoren waren. Mehr als die Hälfte der Befragten gab an, die niedrigen Zinssätze durch Refinanzierung, Erhöhung der Kreditlinien oder beides nutzen zu wollen.

