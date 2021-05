Der Schweizer Aktienmarkt legt am Dienstag nach dem langen Pfingstwochenende in der frühen Phase zu und hievt sich dabei auf einen neuen Allzeithöchststand von 11'302. Das bisherige Hoch bei 11'270 vom Februar 2020 ist damit Geschichte.

Nicht bloss der SMI erreicht am Dienstag ein neues Rekordhoch. Auch drei bekannte Werte steigen auf neue Höchstwerte. Ein Titel aus dem SMI ist derzeit gefragt wie selten zuvor. Richemont steigt rund 3 Prozent auf 102,45 Franken, nachdem das Luxusgüterunternehmen am vergangenen Freitag überraschend starke Jahreszahlen vorgelegt hatte. In der Folge zog die Aktie schon vor dem Wochenende um beinahe 5 Prozent an. Am Dienstag profitieren die Aktien von verschiedenen Kurszielerhöhungen. Am höchsten geht Goldman Sachs. Der Analyst der US-Investmentbank schraubt das Ziel von 108 auf 123 Franken.

Eine weitere SMI-Aktie, die auf einen Rekord steigt, ist Geberit. Sie legt fast 2 Prozent zu auf 645,20 Franken. Bereits zu Monatsbeginn hatte Geberit die Erstquartalszahlen veröffentlicht. Die Firma war im ersten Quartal so rasant gewachsen wie seit über zehn Jahren nicht mehr. Geberit profitiert davon, dass die Leute mehr zu Hause bleiben und für dessen Einrichtung das Geld ausgeben, dass Covid-bedingt andernorts eingespart wird. Das starke Wachstum führte trotz gestiegener Rohstoffpreise zu einer rekordhohen Gewinnmarge.

Schliesslich steigt auch mit Sonova eine andere Aktie auf einen Rekordstand, der nicht im SMI ist. Die Aktie legt am Dienstag 0,5 Prozent auf 313 Franken zu. Der Titel war letzte Woche bereits Woche 19 Prozent gestiegen, davon alleine 12 Prozent am Dienstag, als der Hörgerätehersteller die Jahreszahlen bekanntgab. Der Konzern hat trotz tieferem Umsatz im Geschäftsjahr 2020/2021 mehr Gewinn erzielt. Möglich wurde dies dank Sparmassnahmen und angepassten Betriebsstrukturen.

Allerdings fragen sich Analysten von Goldman Sachs, ob das Gewinnniveau längerfristig gehalten werden kann. Angesichts der starken Aktienperformance raten die Experten daher zum Verkauf der Aktien. Von schwächer werdenden Gewinnaussichten geht auch die ZKB aus.

(cash)