Zum Teil liege dies daran, dass das typische ausbalancierte Portfolio aus 60 Prozent Aktien und 40 Prozent Anleihen im aktuellen Zinsumfeld nicht mehr richtig funktioniert, heisst es bei Singapurs GIC und Australiens Future Fund.

Mit steigenden Renditen gingen die Zeiten vorbei, in denen sich Investoren auf den Anleihemarkt verlassen können, um gleichzeitig Rendite zu erwirtschaften und ihr Portfolio gegen Aktienmarktrisiken abzusichern. Inflationsbereinigt könnte das 60/40-Modellportfolio in der nächsten Dekade Renditen von gerade einmal 1 bis 2 Prozent pro Jahr erzielen, sagte Lim Chow Kiat, CEO von GIC. In den letzten 30 bis 40 Jahren seien es 6 bis 8 Prozent gewesen.

(Bloomberg)