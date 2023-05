Altos Labs arbeitet am ewigen Leben, an der Reprogrammierung von Zellen

Was aber hat es mit Altos auf sich? Nun, Altos arbeitet am ewigen Leben, mit weniger gibt man sich im Valley natürlich nicht zufrieden. Konkret versucht das Longevity-Startup, das erst letztes Jahr gegründet wurde, unsere Körperzellen so umzuprogrammieren, dass sie nicht mehr altern und sich selbst verjüngen. Altos will die Körperzellen in einen jungen Zustand zurückversetzen, in einen Zustand vor jeglicher Art von Krankheit und Alter.