Stattdessen solle ​der Dax-Konzern andere Wege zur Steigerung des Unternehmenswerts prüfen, wie umfangreichere Aktienrückkäufe, meldete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwoch unter Berufung ‌auf Insider. Wie hoch die Beteiligung von Elliott genau ist, sei unklar. T-Mobile ​lehnte eine Stellungnahme gegenüber der Nachrichtenagentur ​Reuters ab. Elliott und ​die Telekom waren zunächst nicht zu erreichen.