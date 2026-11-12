Er fordere rund 593 Millionen Franken von der GKB und rund 43 Millionen Franken von der GKB-Tochter BZ Bank wegen einer mutmasslichen Verletzung einer Andienungsvereinbarung. "Weder die GKB noch die BZ Bank haben Kenntnis von der Einreichung einer Klage", teilte ein Sprecher der Bank auf Anfrage von "Schweiz heute" mit.