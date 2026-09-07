Für den Verfall des Aktienpreises der vergangenen Wochen gibt es verschiedene Gründe. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 101,7x sind die Titel alles andere als ein Schnäppchen und daher nur bei starkem Wachstum für einen Zukauf geeignet. Sie sind zudem nach wie vor im Griff von Leerverkäufern, die auf sinkende Kurse setzen und so auch die Stimmung anderer Börsianer dämpfen. Ferner hatten sich manche Investoren jüngst neue mittelfristige Finanzziele erhofft. Doch das Management bestätigte den mittelfristigen Ausblick lediglich.