Die Kombination aus dem Coronavirus und dem, was in der Woche mit dem Öl passiert sei, "ist ein grosser Doppelschlag", sagte Buffett am Dienstag in einem Interview mit Yahoo Finance. Dennoch sei die Panik 2008 "bei weitem beängstigender gewesen als alles, was am Montag geschah".

Buffett, 89, sagte in dem Interview, dass die aktuellen Marktturbulenzen noch immer weniger ausgeprägt seien als die Panik im Jahr 2008, die auf den Geldmarktfonds übergriff.

Buffett, der Berkshire Hathaway leitet, versucht die Anleger zu beruhigen, seit Sorgen über die Ausbreitung des Coronavirus die Märkte in Aufruhr versetzt haben. Am Montag erlitten die US-Aktien den stärksten Ein-Tages-Rückgang seit der Finanzkrise.

Am 24. Februar, als der Ausverkauf an den europäischen und US-Börsen begann, sagte Buffett im Sender CNBC, der Ausbruch des Coronavirus sei "erschreckend. Es sollte aber nicht das beeinflussen, was man am Aktienmarkt macht." Er selbst werde trotz der derzeitigen Epidemie keine Aktien verkaufen.

Investoren könnten die langfristige Entwicklung am Markt nicht aus den täglichen Schlagzeilen ableiten, sagte Buffett damals. Berkshire Hathaway werde nach einem Kursrutsch "sicherlich eher bereit sein" zum Kauf von Aktien.