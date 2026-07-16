Erstmals seit zwei Jahrzehnten verzichtet Buffett bei seinen Spenden zur Jahresmitte auf eine Zuwendung an die Gates Foundation. Die Stiftung führt er auch nicht mehr unter den Organisationen auf, die künftig Schenkungen erhalten sollen. Vorausgegangen war die Veröffentlichung einer Vielzahl von Dokumenten durch das US-Justizministerium Anfang dieses Jahres, die die Untersuchung der Verbindungen zwischen Bill Gates und Jeffrey Epstein erneut in den Fokus rückte.