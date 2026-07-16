Erstmals seit zwei Jahrzehnten verzichtet Buffett bei seinen Spenden zur Jahresmitte auf eine Zuwendung an die Gates Foundation. Die Stiftung führt er auch nicht mehr unter den Organisationen auf, die künftig Schenkungen erhalten sollen. Vorausgegangen war die Veröffentlichung einer Vielzahl von Dokumenten durch das US-Justizministerium Anfang dieses Jahres, die die Untersuchung der Verbindungen zwischen Bill Gates und Jeffrey Epstein erneut in den Fokus rückte.
Stattdessen will der 95-jährige Philanthrop und Chairman von Berkshire Hathaway laut einer Mitteilung vom Dienstag 1 Million B-Aktien an die Sherwood Foundation, die Howard G. Buffett Foundation und die NoVo Foundation spenden. Jede dieser Stiftungen wird von einem seiner Kinder geleitet. Ausserdem spendet der Milliardär 9 Millionen Aktien an die Susan Thompson Buffett Foundation, die nach seiner verstorbenen Ehefrau benannt ist.
«Natürlich ist die Sterblichkeit unvorhersehbar, aber meine verbleibenden Aktien werden auf die eine oder andere Weise bis zum 31. Dezember 2034 an die vier Stiftungen gespendet», sagte Buffett. «Das Ziel ist, dass die Zuwendungen an die drei von meinen Kindern verwalteten Stiftungen jedes Jahr wachsen und die jährliche Zuwendung an die Susan Thompson Buffett Foundation mit einer etwas höheren Rate steigt.»
Buffett sagte im vergangenen Jahr, er wolle die wohltätigen Zuwendungen an die Stiftungen beschleunigen, damit seine Kinder seinen Nachlass nach seinem Tod leichter abwickeln können. Vor rund einem Jahr spendete der Berkshire-Chairman Aktien im Wert von jeweils rund 320 Millionen Dollar an die drei Stiftungen und sagte später im vergangenen Jahr zu, jeder Organisation weitere Aktien im Wert von etwa 200 Millionen Dollar zu schenken.
Die Gates Foundation hat eine Überprüfung ihrer früheren Kontakte zu Epstein in Auftrag gegeben und beabsichtigt, ihre Richtlinien zur Prüfung neuer philanthropischer Partnerschaften zu untersuchen. Das Wall Street Journal berichtete zuvor, Buffett wolle die Ergebnisse dieser Überprüfung abwarten, bevor er der Stiftung weitere Schenkungen macht.
Berkshire-Aktien sind bis Montag seit ihrem Rekordhoch im Mai vergangenen Jahres um 8 Prozent gefallen. Das Rekordhoch hatten sie kurz vor Buffetts Ankündigung erreicht, den Posten des Chief Executive Officer aufzugeben. Der S&P 500 legte im gleichen Zeitraum um 32 Prozent zu.
(Bloomberg)