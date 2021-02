An der Wall Street ging am Freitag der Kursanstieg von Bumble einen Tag nach dem Börsendebüt weiter. Die Aktien des Anbieters der Dating-Apps Bumble und Badoo kletterten um mehr als sieben Prozent nach oben. Am Donnerstag hatten sie 63,5 Prozent über ihrem Ausgabepreis geschlossen.

Am Freitag schloss die Aktien mit mehr als 75 Dollar je Anteilsschein. CEO 31-jährige Whitney Wolfe Herd hält 21,5 Millionen Aktien. Das entspricht einer Beteiligung am Unternehmen von fast zwölf Prozent. Diese ist knapp zwei Milliarden Dollar am Markt wert. Bei Bumble stellen Frauen den ersten Kontakt zu Männern her.

Whitney Wolfe Herd hatte 2014 Tinder im Streit verlassen und gründete das Dating-Portal Bumble. Bumble verfügt laut Eigenangaben über 42 Millionen Nutzer in mehr als 150 Ländern. Davon zahlen 2,4 Millionen Nutzer für den Service. Seit dem Start 2014 habe es rund 1,7 Milliarden Kontakte gegeben.

Wow, the outpouring of love and support for @Bumble, our team, and our IPO is so overwhelming and appreciated. I can’t wait to tell my son one day. Hopefully by the time he can understand, women and mothers leading public companies will be the norm, not the exception. #BumbleIPO pic.twitter.com/M5EVEqqaXL

