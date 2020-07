Das in Zürich ansässige Kreditinstitut, das häufig als Berater bei Geschäften im gesamten Jack-Ma-Imperium fungiert, tätigte die Kapitalanlage während der Mittelbeschaffung von Ant im Jahr 2018, die das Unternehmen mit 150 Milliarden Dollar bewertete. Credit Suisse dürfte mit dem bisher nicht bekannt gegebenen Investment einen Buchgewinn erzielen, wenn die angebotenen Aktien auf eine starke Resonanz stossen. Bernstein hat die Bewertung von Ant geschätzt auf 210 Milliarden Dollar, was einer Steigerung von 40 Prozent gegenüber dem früheren Investitionsniveau entspricht.

Die Bank habe nicht vor, ihren Anteil zu verkaufen, sagten die mit der Angelegenheit vertrauten Personen. Ein Vertreter der Credit Suisse lehnte eine Stellungnahme ab. Ant wollte keinen Kommentar abgeben.

Starkes Engagement im Tech-Bereich

Die Credit Suisse schliesst sich bei Investments in private Unternehmen, insbesondere im Technologiesektor, einer wachsenden Zahl von Banken an, von Goldman Sachs bis zu China International Capital. Die Anlagen versprechen satte Erträge in einer Zeit verschärften Wettbewerbs und schrumpfender Gebühren für Underwriter. Die Credit Suisse hat auch in L&P Cosmetics in Korea und Hero Fincorp in Indien investiert.

Ant, das Kronjuwel von Mas Alibaba-Imperium, hat angekündigt, eine gleichzeitige Doppel-Notierung in Hongkong und im STAR-Segment der Shanghai Stock Exchange anzustreben. Die Alibaba Group hält ein Drittel an Ant.

(Bloomberg)