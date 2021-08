Der Laufschuhhersteller On Holding mit Sitz in Zürich plant einen Börsengang in New York. Das ist einer Mitteilung von On an die US-Börsenaufsicht SEC vom Montag zu entnehmen.

Das Unternehmen strebt eine Bewertung von 6 bis 8 Milliarden US-Dollar an. Das Börsenkürzel soll ONON lauten. Zum Geschäftsverlauf gibt es erstmals konkrete Zahlen. Im ersten Semester 2021 kletterte der Umsatz - angetrieben auch durch den Jogging-Boom in der Corona-Pandemie - um 85 Prozent auf 316 Millionen Schweizer Franken. Im ersten Halbjahr 2021 resultierte ein Reingewinn von 3,8 Millionen Franken, verglichen mit einem Verlust von 33,1 Millionen Franken in der Vorjahresperiode, wie den Unterlagen zu entnehmen ist.

Die Schuhe sind bekannt für ihre markanten Schlauchpolster an der Sohle. Das Unternehmen ist in rund 8100 Einzelhändlern rund um den Globus präsent. On hatte im Dezember auch einen Flagship-Store in New York eröffnet. Laut unbestätigen früheren Meldungen soll Roger Federer mit 50 Millionen Franken beim Laufschuhhersteller eingestiegen sein.

Goldman Sachs, Morgan Stanley, JPMorgan Chase, Allen, UBS und Credit Suisse werden den Börsengang begleiten.

(mit Material von Bloomberg)