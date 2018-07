Der geplante Börsengang der GrazianoFairfield an der SIX Swiss Exchange (SIX) werde aufgrund der aktuellen Unsicherheit an den Finanzmärkten verschoben, teilte Oerlikon am Montagmorgen mit. Die seit Beginn der Book Building Phase deutlich erhöhte Volatilität und die daraus resultierende Stimmung an den Kapitalmärkten biete kein optimales Umfeld für eine erfolgreiche Kotierung des Segments Drive Systems, heisst es in der Mitteilung weiter.

"Wir werden die Kotierung des Segments Drive Systems zu einem späteren Zeitpunkt in einem verbesserten Marktumfeld wieder aufnehmen", lässt sich Oerlikon-CEO Roland Fischer in der Mitteilung zitieren. Der Börsengang war für Mittwoch, den 11. Juli vorgesehen. Es wäre der neunte Börsengang in der Schweiz in diesem Jahr gewesen.

Insgesamt hätten rund 87 Prozent der Anteile von GrazianoFairfield platziert werden sollen. Die festgelegte Preisspanne für den Börsengang wäre bei 48 bis 62 Franken pro Aktie gelegen, die Marktkapitalisierung hätte daher zwischen 480 bis 620 Millionen Franken betragen (siehe cash-Artikel).

GrazianoFairfield hat in den letzten Jahren eine Restrukturierung durchlebt mit einer Anpassung der Organisationsgrösse, Prozessoptimierungen und dem stärkeren Fokus auf die Schlüsselkunden.