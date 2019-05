Bislang hatten im laufenden Jahr Medacta, Stadler Rail und Alcon den Sprung aufs Parkett gewagt. Die SIX sei in Gesprächen mit weiteren Firmen. "Ich kann mich nicht genauer dazu äussern, nur so viel: Unsere Pipeline ist gut gefüllt, wir werden voraussichtlich 2019 ähnlich gut wie 2018 abschneiden", sagte der Börsenchef in einem am Freitag vorab veröffentlichten Interview mit der "Finanz und Wirtschaft". Im Vorjahr waren zwölf Unternehmen an die Börse gegangen.

(Reuters)