Das Jungunternehmen, das über eine Online-Plattform gebrauchte und neue Uhren von Marken wie Rolex, Omega oder Patek Philippe verkauft, peile im vierten Quartal ein IPO an der Schweizer SIX an, wie Chronext am Freitag mitteilte.

Im Rahmen der Transaktion wolle die Firma neue Aktien im Volumen von rund 250 Millionen Franken platzieren. Zudem dürften auch die bestehende Aktionäre, zu denen eine Reihe von Finanzinvestoren sowie die Gründer gehören, Anteile verkaufen. Einem Insider zufolge könnten diese ein Volumen von rund 100 Millionen Franken erreichen.

Chronext machte keine Angaben zum angepeilten Börsenwert. Früheren Angaben von Insidern zufolge könnte dieser aber bis zu eine Milliarde Euro erreichen.

(Reuters)