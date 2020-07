Die Zürcher Sportschuh-Firma On rüstet sich laut der "NZZ am Sonntag" für den Gang an die Börse. Die Zeitung beruft sich dabei auf mehrere Quellen aus dem Umfeld von On. Es würden Vorbereitungen getroffen. So sollen unter anderem die Geschäftsberichte künftig nach internationalen Standards geführt werden. Als möglicher Termin gelte Sommer oder Herbst 2021. Die Firma wollte sich gegenüber der Zeitung nicht zu den Recherchen äussern. On sei fast 2 Milliarden Franken wert, schrieb die "NZZ am Sonntag" zudem. Die Firma gehört zurzeit den drei Gründern sowie privaten Investoren. Einer von ihnen ist Roger Federer. Der Tennisstar hat im letzten Herbst seinen Einstieg bei On bekanntgegeben. Seither ist er als Werbebotschafter für On-Turnschuhe engagiert.

(AWP)