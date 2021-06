Die Aktien sollen erstmals am 28. Juni am Parkett in Zürich gehandelt werden, wie das Unternehmen am Donnerstagabend mitteilte. Trifork war Anfang Juni an die Börse Kopenhagen gegangen, die Anteile sollen im Rahmen einer Doppelnotiz künftig auch an der SIX gehandelt werden. Frisches Geld will das Unternehmen dabei nicht mehr einsammeln.

Die Softwarefirma mit dänischen Wurzeln hat ihren Sitz in Schindellegi im Kanton Schwyz. Trifork ist an der Börse umgerechnet rund 490 Millionen Euro wert und wäre dieses Jahr der dritte Neuzugang an der SIX nach dem Pharmazulieferer PolyPeptide und dem Flugzeugzulieferer Montana Aerospace.

(Reuters)