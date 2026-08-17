Die ​diplomatischen ​Bemühungen auf Grundlage einer Vereinbarung vom ⁠Juni sind zuletzt ins Stocken geraten. ​Der Iran betont, die strategisch ⁠wichtige Meerenge werde erst wieder geöffnet, wenn die USA zu ‌dem Abkommen zurückkehrten. Die USA haben eine Seeblockade gegen den Iran verhängt, zudem hat das US-Finanzministerium mit einer beispiellosen ‌wirtschaftlichen Isolation des Landes gedroht. Der iranische Insider betonte, Teheran ​sei bereit, die Blockade mit einem «raschen und präzisen» Militärschlag zu brechen, sollte die Diplomatie scheitern.