Insider berichten, der saudiarabische Kronprinz Mohammed bin Salman habe den US-Präsidenten gedrängt, von militärischen Massnahmen abzusehen. Er solle stattdessen an den Verhandlungstisch zurückkehren und ​eine diplomatische Lösung anstreben. Der iranische Aussenminister Abbas Araghtschi habe zuvor ​mit seinen Kollegen aus Saudi-Arabien, der Türkei ​und Katar sowie mit dem pakistanischen Armeechef gesprochen. Araghtschi habe die Verbündeten Washingtons am Golf dazu gedrängt, ihren ‌Einfluss auf Trump geltend zu machen, um ihn von erneuten Angriffen abzubringen, sagte ein hochrangiger Diplomat. Die iranische Warnung sei unmissverständlich gewesen: Sollten die USA die Infrastruktur des Iran ​ins ​Visier nehmen, würde man mit Angriffen auf ⁠Energieanlagen am Golf und andere regionale Ziele zurückschlagen.