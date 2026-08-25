Der Iran hat den USA nach der Ankündigung neuer Sanktionen mit Vergeltung gedroht. Das ‌Land sei ⁠vollständig auf die US-Strafmassnahmen vorbereitet, sagte Wirtschaftsminister Ali Madanizadeh im Staatsfernsehen. Die Gegner beabsichtigten wirtschaftlichen Terror, doch der ⁠Iran habe eigene Instrumente. Die militärische Doktrin sei nicht mehr nur defensiv, die Feinde sollten sich auf einen Angriff einstellen. Unterdessen zeichnete sich ‌bei den Vermittlungsbemühungen Pakistans eine Annäherung ab. Bei den jüngsten Gesprächen in Teheran seien ‌signifikante Fortschritte erzielt worden, teilte das pakistanische Militär am ​Dienstag mit. Im Mittelpunkt stand demnach, weiteres Eskalation zu vermeiden und die Strasse von Hormus wieder zu öffnen.