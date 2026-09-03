US-Verteidigungsminister Pete Hegseth verlängert unterdessen nach Informationen des «Wall Street Journals» die Truppenstationierungen in der Region. Dies sei ein Zeichen dafür, dass sich der vor gut sechs Monaten begonnene Konflikt bis weit ins nächste Jahr hineinziehen könnte, zitierte die US-Zeitung mit der Angelegenheit vertraute Personen.