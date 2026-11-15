Die Revolutionsgarden hätten sechs Drohnen auf ein US-Luftabwehrradar auf dem Hubschrauberstützpunkt Al-Rifaa abgefeuert, berichtete der iranische Staatssender Press TV. Dies sei eine Vergeltung für feindselige US-Aktionen, meldete die Nachrichtenagentur Fars unter Berufung auf die Revolutionsgarden. Eine Bestätigung vonseiten der USA oder Bahrains, wo die fünfte Flotte der US-Marine stationiert ist, lag zunächst nicht vor.
Das bahrainische Innenministerium rief die Bevölkerung auf, Ruhe zu bewahren und sich in Sicherheit zu bringen. Es machte keine Angaben zu der Art der Bedrohung, gab am Sonntag jedoch zwei entsprechende Warnungen heraus.
Am Freitag hatten die Revolutionsgarden erklärt, ein US-Frühwarnradar in Bahrain angegriffen zu haben. Das US-Militär teilte mit, zwei iranische Drohnen abgefangen zu haben, ohne dass Schäden entstanden seien.
Die jüngsten Vorfälle ereignen sich vor dem Hintergrund von Verhandlungen über ein Abkommen zwischen den USA und dem Iran zur Beendigung des fast neun Monate andauernden Konflikts. Direkte Angriffe aufeinander vermieden Washington und Teheran zuletzt. Bislang brachten die diplomatischen Bemühungen noch keinen Durchbruch.
(Reuters)