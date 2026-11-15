Die Revolutionsgarden hätten sechs Drohnen auf ⁠ein US-Luftabwehrradar auf dem Hubschrauberstützpunkt Al-Rifaa abgefeuert, berichtete der iranische ‌Staatssender Press TV. Dies sei eine ‌Vergeltung für feindselige US-Aktionen, meldete ​die Nachrichtenagentur Fars unter Berufung auf die Revolutionsgarden. Eine Bestätigung vonseiten der USA oder Bahrains, wo die fünfte Flotte der US-Marine stationiert ist, lag zunächst nicht ‌vor.