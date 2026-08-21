In dieser Woche ist ein ‌vorläufiges Friedensabkommen zwischen den USA und dem Iran ausgelaufen, ohne dass eine der beiden Seiten Anstrengungen unternommen hätte, die Gespräche wieder ​aufzunehmen. ​Die Fronten scheinen verhärtet. ⁠US-Präsident Donald Trump hatte zuletzt mit ​einer Verschärfung der ⁠Sanktionen gegen den Iran gedroht. Der Schiffsverkehr durch die ‌wichtige Strasse von Hormus, durch die normalerweise etwa ein Fünftel des weltweiten LNG transportiert wird, ist seit ‌Beginn des Konflikts Ende Februar stark eingeschränkt.