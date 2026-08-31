Die wieder aufgeflammten Kämpfe zwischen den USA und dem Iran sowie Spekulationen auf nahende Zinserhöhungen setzen den asiatischen Börsen ‌zu. ⁠Der Nikkei-Index fiel am Montag um knapp zwei Prozent auf 65'096,63 Punkte. In ⁠Hongkong gaben die Kurse ebenfalls nach. Die Börse Shanghai konnte dagegen ihre zwischenzeitlichen Verluste ‌wettmachen und legte 0,9 Prozent zu.