Sieben Bedingungen vom Iran

Der Iran gab an, sieben Bedingungen für die Beendigung des Krieges und die Wiedereröffnung der Strasse von Hormus vorgelegt zu haben. Diese strategisch wichtige Meerenge steht im Mittelpunkt des Konflikts, den die USA und Israel Ende Februar mit Luftangriffen auf den Iran ausgelöst haben. Seitdem beansprucht die Islamische Republik die Kontrolle der Meerenge, woraufhin Washington im Gegenzug eine Blockade der iranischen Häfen verhängt hat.