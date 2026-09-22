Auf dem Tisch liegt bei dem ‌Treffen der Golfstaaten mit Trump auch ein Vorschlag Katars für eine gemeinsame Sicherheitsarchitektur mit dem Iran. Eine dauerhafte Sicherheit könne nicht durch wiederholte Eskalationsspiralen und Vergeltungsmassnahmen geschaffen werden, sagte der katarische Regierungschef ‌Scheich Mohammed bin Abdulrahman Al Thani am Sonntag. Im Jemen versuchen die Huthi-Kämpfer ​unterdessen, die strategisch wichtigen Kahbub-Berge zu erobern. Von dort aus könnten sie die Meerenge Bab al-Mandab besser kontrollieren. Allein in diesem Moment sind nach UN-Angaben bereits mehr als 130.000 Menschen vor den Kämpfen geflohen.