Der Ölfluss durch die Wasserstrasse hat seit Beginn des Sommers stetig zugenommen. In der vergangenen Woche erklärten einige Wall-Street-Banken, die Lieferungen näherten sich dem Niveau vor dem Krieg. Führende Rohstoffhändler sagten in dieser Woche beim Energy Intelligence Forum in London, die Transporte aus dem Nahen Osten lägen ihrer Einschätzung nach bei rund 80% des Niveaus vor Beginn des Konflikts. Dies hatte dazu beigetragen, dass Brent-Rohöl wieder unter 100 Dollar je Barrel fiel.