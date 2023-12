Der Iran hat jegliche Verstrickung in die Angriffe auf Frachtschiffe durch die jemenitischen Huthi-Rebellen im Roten Meer zurückgewiesen. Widerstandsgruppen der Region seien Vertreter ihrer Länder und Nationen und würden Entscheidungen auf Grundlagen ihrer Interessen treffen, so das Aussenministerium in Teheran.