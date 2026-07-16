Lettland habe sich als Mehrheitseigner klar positioniert, die Airline zu stützen. «Und deswegen gehen wir ​davon aus, dass das weiterhin ein wichtiger (...) Partner bleibt, ohne dass wir dort weiter investieren wollen oder müssen.» Der lettische Regierungschef Andris Kulbergs zeigte sich zuletzt aber reserviert. Der Staat könne ‌airBaltic nicht unterstützen, wenn das Unternehmen keine klare Strategie für die Zukunft vorlege. «Es muss einen strategischen kommerziellen Investor geben, der sich auch aktiv an dem Unternehmen beteiligt», sagte er.