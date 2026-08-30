Bereits vor dem Krieg zog Chamenei als wichtigster Berater seines Vaters eine Rolle im ​Hintergrund vor. Bei den Luftangriffen der USA und Israels am 28. Februar, bei denen sein Vater getötet wurde, erlitt er Insidern zufolge Gesichtsverletzungen. Angesichts der schwersten Krise des Landes seit der Revolution von 1979 halten Experten seine Unsichtbarkeit jedoch für riskant. «Ein echtes Abkommen mit Washington erfordert Modschtabas unmissverständliche Zustimmung, ebenso wie jede Entscheidung, einen langen und kostspieligen Konflikt mit den USA aufrechtzuerhalten», erklärt Experte Vatanka. Seine anhaltende Abwesenheit habe eine gefährliche Situation geschaffen, in der ‌rivalisierende Fraktionen behaupten könnten, den wahren Willen des ​Führers zu kennen.