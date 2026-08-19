Ein positives Votum in ​dem nur 400.000 Einwohner zählenden Inselstaat Island würde die Attraktivität der EU demonstrieren, sagte ein hochrangiger EU-Diplomat der Nachrichtenagentur Reuters. Es würde skeptischen EU-Ländern zudem erleichtern, auch einen Beitritt Montenegros zu akzeptieren. Montenegro zählt mit gut 600.000 Einwohnern ebenfalls zu den kleinsten europäischen Ländern und liegt bei der Wirtschaftskraft je Einwohner ‌hinter Island. Experten sehen in einer Tandem-Lösung einen strategischen Vorteil. «Island mit Montenegro zu verbinden, wäre wahrscheinlich erfolgreicher, als Montenegro allein voranzubringen», erklärte Steven Blockmans vom International Centre for Defence and Security in Tallinn.