Der Umsatz kam demnach 2020 bei 207 Millionen Franken zu liegen, der operative Gewinn bei 34,4 Millionen und die entsprechende Marge bei 17 Prozent, wie einer am Montag veröffentlichten Präsentation zu entnehmen ist. Ausserdem ist für das erste Quartal von einem Auftragsbestand von 192 Millionen die Rede.

Das Unternehmen, das weltweit rund 1000 Mitarbeiter beschäftigt und Werke in der Schweiz, Deutschland und Belgien hat, sieht sich als führendes Unternehmen im Bereich Isolatortechnologie für die biopharmazeutische Industrie. Konkret wird der Marktanteil auf rund 20 Prozent beziffert.

Die Anlagen von Skan ermöglichen etwa isolierte, aseptische Prozesse. Dabei machte das Anlagengeschäft laut den Angaben zuletzt 77 Prozent des Umsatzes aus, das Servicegeschäft den Rest.

Die heutige Skan-Besitzerin, die an der Börsen Börse kotierte BV Holding, soll laut dem Schreiben an die Aktionäre von Anfang Juni die Muttergesellschaft der Skan-Gruppe werden und mit dem Börsengang ihre Tätigkeit als Beteiligungsgesellschaft beenden. Alle anderen Beteiligungen wurden verkauft oder sollen noch verkauft werden. In diesem Zusammenhang findet am 7. Juli eine ausserordentliche Generalversammlung statt.

(AWP)