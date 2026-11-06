Eisenkot lehnt Sturz der iranischen Führung als Kriegsziel ab

Im Umgang mit dem Iran verfolgen Eisenkot und Netanjahu ähnliche Ziele: Beide wollen eine atomare Bewaffnung des Erzfeindes verhindern und dessen Raketenprogramm ausschalten. Einen Sturz der iranischen Führung lehnt Eisenkot jedoch anders als Netanjahu als erklärtes Kriegsziel ab. Wie er sich als Regierungschef konkret verhalten würde - also den Krieg weiterführen oder beenden - ist allerdings unklar.