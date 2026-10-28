Sollten sich die Prognosen bestätigen, wäre das Ergebnis ein Rückschlag für Netanjahus Koalition, die mit 68 Sitzen in die Wahl gegangen war. Oppositionsführer Jair Lapid sprach von einer vernichtenden Niederlage für den Regierungschef. «Das ist ein kompletter Einbruch ‌und die Bevölkerung hat ihnen gesagt, sie sollen nach Hause gehen», erklärte Lapid. Das Zünglein an der Waage könnten nun arabische Parteien sein. Eisenkot hat eine Regierungsbildung mit ihnen jedoch praktisch ausgeschlossen. Dies erschwert seinen Weg an die Macht selbst dann, wenn sein Block am Ende vorne liegen sollte. Die rechtsextremen religiösen Parteien in Netanjahus ​Block kommen den Prognosen zufolge auf 13 Mandate. Das endgültige Wahlergebnis wird für Donnerstag oder Freitag erwartet.