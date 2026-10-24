«Die Iraner können Trump überdauern»

Für einige Entscheidungsträger ​in der Region ist die Konfrontation mit dem ⁠Iran mittlerweile zum bestimmenden Prinzip der Sicherheitsarchitektur im Nahen Osten geworden. Netanjahu hat deutlich gemacht, dass seine Ambitionen über die blosse Eindämmung des Iran hinausgehen und auf den Sturz der dortigen Führung ‌abzielen. «Es gibt nur einen Weg, diese Bedrohung ein für alle Mal zu beseitigen: den Sturz des Regimes im Iran», sagte er am Mittwoch vor Militäroffizieren. Dies sei seine Anweisung an das Militär, den Geheimdienst Mossad und andere Sicherheitsbehörden. Die Aufgabe zu erfüllen bedeute, «das Terrorregime im Iran, den Kopf der giftigen Krake, zu stürzen», erklärte ‌er in einer weiteren Rede.