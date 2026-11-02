Vorbild ist eine Regelung, die Nordrhein-Westfalen auf Landesebene gesetzlich bereits beschlossen hat und die ab dem 1. Januar 2027 greift. Dann fallen in dem Bundesland alle Dokumentationspflichten für Unternehmen weg, es sei denn, der Staat hat eine Begründung geliefert, warum sie unbedingt nötig sind. Baden-Württemberg will folgen und das Prinzip ebenfalls anwenden. Auf Bundesebene hatte die schwarz-rote Koalition im Juli eine Beweislast-Umkehr für Berichtspflichten beschlossen. Im April 2027 soll der Gesetzentwurf vorliegen. Gelten soll die Regelung im Bund dann ab ‌dem 1. Januar 2028. Der Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) verweist auf die Grösse des Problems: Das Statistische Bundesamt habe auf Bundesebene mehr als 3000 Berichtspflichten im engeren Sinn identifiziert.