Ein zentraler Claim von ABB lautet: «Leaner and cleaner», also schlanker und sauberer. ESG und Nachhaltigkeit scheinen nun einigen Firmen nicht mehr so wichtig zu sein. Wirkt sich das auf Ihr Geschäft aus?

Nein. Da gibt es das, was man so hört, und dann die Interaktionen, die wir mit Kunden haben. Wenn wir einem Kunden ein Wertversprechen unterbreiten und zum Beispiel sagen: «Wir können Ihr Stahlwerk um so und so viel effizienter machen», oder wenn es sich um ein Rechenzentrum handelt und dem Kunden sagen: «Wir können Ihnen so und so viel überschüssige Energie zur Verfügung stellen, die Sie für Rechenleistung nutzen können» - Das sind Botschaften, die im Gedächtnis bleiben. Klar, der Markt für grünen Wasserstoff, um den es einen Hype und grosse Hoffnungen gab, steht unter Druck. Und wir sehen eine kleine Renaissance der Kernenergie, sowohl bei der traditionellen Kernkraft als auch bei Miniatomkraftwerken. Der Fokus verschiebt sich also ein wenig, aber wir merken nicht, dass Nachhaltigkeit oder den damit verbundenen Lösungen der Rücken zugekehrt wird. Wir setzen das in unseren ABB-Standorten um, und wir sehen weiterhin, dass dies auch die Kunden tun.