Der Titel schliesst damit nahtlos an die enttäuschende Kursentwicklung der vergangenen drei Monate mit einem Minus von 26 Prozent an, nachdem der Titel Anfang August noch auf ein Dreijahreshoch von 6,73 Franken hochgeschossen war. Mit dem Kursrückgang ist das Plus auf Jahresfrist von fast 80 Prozent auf 22 Prozent zusammengeschrumpft. Die Biotechnologieaktie bleibt somit der hohen Schwankungsanfälligkeit treu.