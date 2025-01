Auf die eigenen Stärken verweisen auch die Kritiker des neuen Vertragspakets, zu denen auch Unternehmer gehören. Das «Erfolgsmodell Schweiz» beruhe auf dem Föderalismus und der direkten Demokratie. Eine zu starke Bindung an die Europäischen Union würde dieses System sowie die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen erodieren lassen, was den Standort Schweiz schwäche. «Was wir nicht wollen, ist, dass wir durch die schlechten Tendenzen in den Regulierungen in den EU-Staaten unsere wirtschaftlichen Rahmenbedingungen verschlechtern», sagte beispielsweise Hans-Peter Zehnder, Verwaltungsratspräsident des Raumklimaspezialisten Zehnder Group, der Handelszeitung in einem Interview vom Dezember.