Der Betreiber der türkischen Aktienbörse gab die Änderungen, die ab ⁠dem kommenden Monat gelten sollen, am Dienstag bekannt. Einen Grund nannte er ‌nicht. Vergangene Woche hatte die türkische Zentralbank ‌zusätzliches Geld in den ​Kapitalmarkt gepumpt, nachdem einige Vermögensverwalter in Zahlungsnöte geraten waren und einen Ausverkauf bei Aktien ausgelöst hatten. Mehr als 100 der betroffenen Fonds wurden anschliessend zwangsliquidiert. Parallel dazu wurden zahlreiche Personen ‌wegen mutmasslicher Kursmanipulationen festgenommen.