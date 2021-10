Ziel der ausgeweiteten Kooperation zwischen den beiden Firmen ist die Entwicklung neuer digitaler Services und Geschäftsmodelle, wie Also am Freitag mitteilte.

Ein Fokus liege dabei auf dem As-a-Service-Geschäft und dem Onlinehandel über den Also Cloud Marketplace. Cisco habe für die neue Kategorie "Digital Distribution Partner" einen Vertriebspartner gesucht, der verschiedene Cloud-Lösungen innerhalb eines Ökosystem zusammenbringe.

Also ist laut den Angaben ausserdem das erste Unternehmen, das sich "Digital Distribution Partner" von Cisco nennen darf. Durch die erweiterte Zusammenarbeit, die laut der Mitteilung zuerst in Deutschland beginnt, sei das gesamte Cisco-Sortiment bei Also erhältlich.

(AWP)