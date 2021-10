Am 26. Oktober wurde ein Kaufvertrag für den spanischen Distributor IREO Soluciones y Servicios unterzeichnet.

Die Lösungen von IREO würden in den Cloud Marketplace (ACMP) von Also integriert, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Durch die Übernahme werde das erfolgreich gestartete Cloud-Geschäft in Spanien noch schneller ausgebaut.

Finanzielle Details zur Transaktion und zur Grösse der gekauften Firma werden in der Mitteilung nicht genannt.

(AWP)