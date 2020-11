So heisst es in einer Medienmitteilung vom Dienstag. Die InterGrupo ist demnach ein Spezialist für Anwendungsmodernisierung und Cloud-Technologielösungen. Die Transaktion sollte Anfang 2021 abgeschlossen werden. Die vollständige Übernahme von InterGrupo unterstreiche die strategische Bedeutung für SoftwareOne. Nicht zuletzt dank der Übernahme könne man so die Expertise etwa im Cloud-Geschäft weiter ausbauen.

Die InterGrupo hat laut Mitteilung ihren Hauptsitz in Kolumbien und beschäftigt rund 1'400 Mitarbeiter, hauptsächlich Entwickler und Technologiespezialisten. In den zwölf Monaten bis Juni 2020 erzielte InterGrupo laut Mitteilung einen Bruttogewinn von ca. 35 Millionen Franken.

(AWP)