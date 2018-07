Das Unternehmen hat 2017 mit rund 70 Mitarbeitern 81 Millionen Euro umgesetzt. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. DISS vertreibt Software und IT-Ausrüstung von Anbietern wie HP und HPE.

Im Rahmen des Zukaufs hat Also zudem auch die beiden Töchter des Unternehmens übernommen, wie Also am Freitag mitteilte. VAD ist auf die Distribution von IT-Geräten und Software von Dell spezialisiert, Marmis vertreibt IBM-Software für mittlere und grosse Systeme zur Kontrolle von Sicherheits- und Geschäftsprozessen.

Mit dem Schritt werde Also seine Präsenz in der Region ausbauen und stärken, hiess es in der Mitteilung. Die 1998 gegründete DISS habe in den letzten Jahren ein überdurchschnittliches Wachstum in ihrer Branche erzielt.

(AWP)