Das ausgefallene System für die Berechnung des Gewichts und der Lastenverteilung der Flugzeuge laufe wieder, teilte Delta der Deutschen Presse-Agentur mit. Das Flugtracking-Portal FlightAware zeigte an, dass mehr als die Hälfte der über 1800 Delta-Flüge am Sonntag verspätet waren. Diese Zahlen seien korrekt, bestätigte die Airline. Rund 70 Prozent der Verspätungen seien auf die Störung zurückzuführen.