"Holger Cordes verlässt Ascom als CEO, um sich beruflich neu zu orientieren", schreibt das Berner Traditionsunternehmen am Montag in einer Mitteilung. Jeannine Pilloud werde zusätzlich zu ihrer Funktion als Präsidentin des Verwaltungsrates die operative Führung der Ascom-Gruppe als Acting CEO übernehmen. Wann genau Cordes von seinem Posten abtritt, lässt Ascom in der Mitteilung offen.

"Der Verwaltungsrat dankt dem scheidenden CEO Holger Cordes für seine dreijährige, engagierte Tätigkeit für Ascom und die strategische Neupositionierung der Gesellschaft", heisst es in der Mitteilung weiter. Jürg Fedier, Mitglied des Verwaltungsrates und Chairman des Audit Committee, sei zum Independent Lead Director ernannt worden, "um eine Best-Practice Corporate Governance zu gewährleisten."

