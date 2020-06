Das entspricht rund 11 Prozent der gesamten ausstehenden Aktien. Bei den Verkäufern in dem beschleunigten Bookbuilding-Verfahren handelt es sich laut den Angaben um das Investmentunternehmen KKR, Raiffeisen Informatik sowie die Erben des Mitbegründers Patrick Winter. Das Kaufangebot gilt für institutionelle und nicht-institutionelle Investoren in der Schweiz sowie für qualifizierte Investoren ausserhalb der Schweiz und der USA.

Die SoftwareOne-Grossaktionäre KKR, Raiffeisen Informatik und die Winter-Erben sowie Beat Curti hatten bereits am 13. Mai 2020 mitgeteilt, dass sie 17,5 Millionen SoftwareOne-Aktien am Markt platziert hätten. Der Verkaufspreis wurde damals mit 20 Franken je Aktie angegeben. Am Donnerstag hatten SoftwareOne an der Börse SIX zu 24,60 Franken geschlossen.

(AWP)