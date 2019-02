Die Verkäufe der Objekte, darunter Gebäude in der Nähe einiger der berühmtesten Denkmäler Italiens, seien Teil eines Plans zur Kapitalstärkung, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Die italienische Bank arbeitet demnach mit dem Immobilienberater Duff & Phelps REAG zusammen, um ein Paket von Bürogebäuden und anderen Immobilien zu vermarkten. Das Angebot, das auch Vermögenswerte von Monte Paschi in den Zentren von Mailand, Rom, Padua und Florenz umfasst, wird womöglich bereits im März gestartet, sagten die Personen, die aufgrund der vertraulichen Natur des Prozesses namentlich nicht genannt werden wollten.

Ein Sprecher von Monte Paschi lehnte eine Stellungnahme ab, ebenso wie eine Sprecherin von Duff & Phelps.

Die Immobilienverkäufe sind Teil eines Kapitalerhöhungsplans, den Monte Paschi mit den italienischen Behörden und der Europäischen Zentralbank vereinbart hatte als eine Bedingung für ihre staatliche Rettung. Gemäss der Vereinbarung von 2017 verpflichtete sich die Bank, bis 2021 Immobilien im Volumen von insgesamt 500 Millionen Euro zu verkaufen, verlautete aus Kreisen.

Zu den angebotenen Immobilien zählen ein historisches Gebäude in Roms Einkaufsstrasse Via del Corso, zwei Büros in Florenz in der Nähe der gotischen Kirche Santa Maria Maggiore und der Via dei Sassetti sowie ihre Mailänder Zentrale in der Nähe des berühmten Doms der Stadt. Die Bank plane nicht, in Siena - wo sich ihr Hauptsitz befindet - bedeutende Vermögenswerte zu verkaufen, sagten die Personen.

